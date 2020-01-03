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На Украине в результате проверки 787 автозаправочных станций было выявлено 439 нелегальных, из них 111 были демонтированы.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука. По его словам, было также арестовано 275,4 тонны топлива. Работу по выявлению незаконных АЗС проводили совместно СБУ и...