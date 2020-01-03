Один из крупнейших виноторговцев XX века — Жорж Дюбеф — умер в возрасте 86 лет. Он прославился тем, что превратил выпуск малоизвестного вина божоле-нуво в глобальное явление.
Коммерческий успех принёс ему прозвище Папа Божоле. Об уходе из жизни Дюбефа сообщила его невестка Анна,
Ранее NEWS.ru сообщал, что умер российский онколог Андрей Павленко, написавший прощальное письмо за несколько дней до ухода из жизни. Медик больше полутора лет боролся с раком желудка.
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