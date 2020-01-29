Украинские силовики два раза за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашённой Луганской народной республики.
По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, обстрелу из миномётов калибром 120 мм подвергся населённый пункт Березовское,
Как писал NEWS.ru, ранее офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ВС Украины скрывают от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ вооружения, из которых стреляли по ЛНР.
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