https://static.news.ru/photo/97fbefea-4259-11ea-834e-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Vitali Komar/ТАСС

Украинские силовики два раза за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашённой Луганской народной республики.

По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, обстрелу из миномётов калибром 120 мм подвергся населённый пункт Березовское, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ВС Украины скрывают от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ вооружения, из которых стреляли по ЛНР.