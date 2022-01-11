У берегов Кипра зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5

У побережья Кипра в Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 6,5, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземные толчки были зафиксированы в 03:07 по местному времени (04:07 мск).

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в море к северо-западу от острова, в 57 км от населённого пункта Пейя и в 159 км от второго по величине города страны Лимасола. Его очаг залегал на глубине 51 км.

Информации о возможных жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее в результате землетрясения магнитудой 6,9 обрушилась часть Великой Китайской стены на северо-западе страны. Как сообщалось, рухнули два метра стены в уезде Шаньдань северо-западной провинции Ганьсу, который находится в 114 километрах от эпицентра. Повреждения были обнаружены в ходе осмотра местных культурных реликвий. В настоящее время специалисты приступили к восстановительным работам.

Ещё одно сильное землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Японии близ островов Огасавара. Толчки были зафиксированы в 06:09 по местному времени (00:09 мск). Очаг землетрясения находился на глубине 70 километров под водой.