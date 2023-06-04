Стало известно, сколько людей каждый день пытаются покинуть Украину Пограничники Украины ежедневно задерживает около 20 человек при попытке покинуть страну

Фото: Michael Matthey/dpa/Global Look Press

Каждый день на Украине задерживают около 20 человек при попытке незаконного пересечения границы, рассказал спикер пограничной службы страны Андрей Демченко. По его словам, которые приводит РИА Новости, еще около 150 человек ежедневно получают отказ в выезде.

Каждый день пограничники задерживают порядка 20 лиц, которые незаконно пытаются пересечь границу. Это за пределами пунктов пропусков и непосредственно на пунктах, — сообщил Демченко.

По словам представителя погранслужбы, в попытках покинуть Украину люди зачастую подделывают документы, дающие право на выезд. Так, для мужчин это могут быть документы о смерти жены или отца, о наличии троих детей до 18 лет, либо справка о непригодности к военной службе по медицинским показаниям.

Ранее РИА Новости сообщило, что на подконтрольной Киеву части Херсонской области украинцев начали забирать в армию во время раздачи гуманитарной помощи. По словам собеседника агентства, власти Украины с июня разрешили военным комиссариатам забирать мужчин, стоящих в очередях у пунктов раздачи гуманитарки, и отправлять их на фронт.

С 1 июня на Украине начали действовать новые правила мобилизации, согласно которым, граждане обязаны становиться на воинский учет в 16 лет, рассказала RT адвокат Татьяна Монтян. Она утверждает, что с этого месяца повестки начнут рассылать даже обладателям так называемых белых билетов.