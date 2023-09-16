Стало известно о стремлении Украины заменить Россию в поставках урана

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украина стремится нарастить производство урана и вытеснить Россию с этого рынка, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, в настоящее время многие компании заключили контракты с РФ по поставкам этого топлива, поэтому процесс введения санкций в этой области медленный.

Россия до сих пор контролирует значительную часть мирового рынка урана. Это замедляет вопрос введения санкций, ведь многие компании имеют контракты с россиянами по поставкам урана. Но мы упорно работаем, чтобы сместить их с этого рынка, — написал Галущенко.

Ранее сообщалось, что Бразилия закупила у России партию природного и обогащенного урана. За соответствующую поставку страна заплатила $72 млн. Отмечается, что это первая сделка по поставкам урана, заключенная между Бразилией и РФ с 1999 года. До этого партию российского урана впервые с 2019 года приобрела Индия. Стоимость поставки составила $13,5 млн.

США и ряд других западных стран при этом ищут возможные пути для отказа от российского урана. По данным агентства Bloomberg, их поиски не приводят к желаемому результату. Именно поэтому Запад до сих пор не ввел санкции против госкорпорации «Росатом», являющейся крупнейшим поставщиком урана.