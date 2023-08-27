Индия приобрела партию российского урана впервые с 2019 года Индия приобрела партию российского урана из 118 тонн впервые с 2019 года

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Индия приобрела партию российского урана из 118 тонн впервые с 2019 года, сообщается на сайте индийского Министерства торговли и промышленности. Стоимость первой партии составила $13,5 млн.

При этом в 2019 году Индия купила у России урановую руду на сумму $101,6 млн, эта партия включала в себя 1,77 тонны урана.

Ранее стало известно, что США в первом полугодии 2023 года закупили у России в 2,2 раза больше урана, чем за аналогичный период 2022 года, — около 416 тонн урана-235. По мнению аналитиков, покупка урана у РФ является главной статьей «радиоактивных» закупок Вашингтона.

Согласно статистике, в последний раз США закупали такое количество урана в 2005 году, когда в страну ввезли 418 тонн радиоактивного топлива из России. Покупка обошлась бюджету страны в $695,5 млн, что стало самым высоким значением с 2002 года. Причины повышения расходов и увеличения объемов закупок остаются неизвестными.

До этого первый заместитель генерального директора АО «Наука и инновации» госкорпорации «Росатом» Алексей Дуб ранее заявил, что российские ученые исследуют возможность сокращения использования природного урана. По его словам, такие исследования могут продвинуть внедрение так называемого замкнутого топливного цикла.