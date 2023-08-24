США нарастили закупку урана у России до 416 тонн

Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

США в первом полугодии 2023 года закупили у России в 2,2 раза больше урана, чем за аналогичный период 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы. Всего было куплено около 416 тонн урана-235. По мнению аналитиков, покупка урана у РФ является главной статьей «радиоактивных» закупок Вашингтона.

Согласно статистике, в последний раз США закупали такое количество урана в 2005 году, когда в страну ввезли 418 тонн радиоактивного топлива из России. Покупка обошлась бюджету страны в $695,5 млн, что стало самым высоким значением с 2002 года. Причины повышения расходов и увеличения объемов закупок остаются неизвестными.

Отмечается, что США также закупают уран-235 и у других стран мира. В частности они заплатили за ресурс властям Великобритании и Франции. Страны заработали на продаже урана Вашингтону $383,1 млн и $319 млн соответственно. В пятерку крупнейших поставщиков радиоактивного топлива также вошли Германия, Канада и Нидерланды. При этом авторы отчета подчеркивают, что Нидерланды сократили поставки урана вдвое.

Первый заместитель генерального директора АО «Наука и инновации» госкорпорации «Росатом» Алексей Дуб ранее заявил, что российские ученые исследуют возможность сокращения использования природного урана. По его словам, такие исследования могут продвинуть внедрение так называемого замкнутого топливного цикла.