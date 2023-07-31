В России исследуют возможность уменьшения использования природного урана

Фото: rosatom.ru

Твэлы с уран-гадолиниевым топливом

Первый заместитель генерального директора АО «Наука и инновации» госкорпорации «Росатом» Алексей Дуб заявил, что научные исследования по четвертому федеральному проекту комплексной программы развития атомной науки, техники и технологий позволят обосновать срок службы новых материалов для перспективных реакторных технологий до 60 лет.

По его словам, основным направлением исследований является обеспечение двухкомпонентной ядерной энергетики конструкционными материалами. Дуб отметил, что это позволит достичь 25% доли ядерной энергетики в балансе РФ с одной стороны, а с другой — существенно продвинет страну во внедрении так называемого замкнутого топливного цикла, который сильно уменьшит использование природного урана.

Работа ведется не только по созданию материалов, но и по созданию методик, позволяющих существенно ускорить процессы подбора материалов. Четвертый федеральный проект, реализуемый «Росатомом» совместно с другими российскими научными организациями охватывает и другие научные направления, в числе которых получение 119 и 120 элементов таблицы Менделеева, исследование экстремальных состояний вещества, а также создание жидкосолевого реактора.

В апреле сообщалось, что госкорпорация по итогам 2022 года выполнила все ключевые показатели по пяти федеральным проектам комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ».

В мае ученые топливного и научного дивизионов госкорпорации выполнили новые этапы исследований в рамках программы разработки российского «толерантного» ядерного топлива ATF нового поколения безопасности для легководных реакторов — российских ВВЭР и установок зарубежного дизайна PWR.