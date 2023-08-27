США и Европа не смогли расстаться с российским ураном Bloomberg: попытки Запада отказаться от российского урана не дали результатов

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США и другие западные страны ищут возможные пути для отказа от российского урана, но попытки отказаться от него не принесли желаемого результата, пишет Bloomberg. Авторы статьи утверждают, что страны Запада активно избегают введения санкций в отношении российской государственной корпорации Росатом, которая является крупнейшим поставщиком урана.

По данным Bloomberg, сейчас Росатом снабжает ресурсами около четверти из 92 американских ядерных ректоров, при этом корпорация все еще сотрудничает с десятками атомных электростанций в Европе и Азии.

Поступая таким образом (вводя ограничительные меры. — NEWS.ru), они рискуют нанести ущерб своей собственной атомной промышленности и экономике в большей степени, чем экономике России, — говорится в материале.

Советник Белого дома по ядерным вопросам в Совете нацбезопасности Пранай Вадди указал, что США несут издержки от чрезмерной зависимости от России в отношении ядерного топлива. Это касается не только США, но и всего мира, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что США в первом полугодии 2023 года закупили у России в 2,2 раза больше урана, чем за аналогичный период 2022 года. Всего было куплено около 416 тонн урана-235. По мнению аналитиков, покупка урана у РФ является главной статьей «радиоактивных» закупок Вашингтона.