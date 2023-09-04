Бразилия купила у России уран впервые с 1999 года

Фото: Rosatom/via Globallookpress.com/Global Look Press

Бразилия закупила у России партию природного и обогащенного урана, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бразильской статслужбы. За соответствующую поставку страна заплатила $72 млн. По данным агентства, это первая сделка по поставкам урана, заключенная между Бразилией и РФ с 1999 года.

Контракт между Росатомом и компанией Industrias Nucleares do Brasil был подписан в прошлом году. Согласно ему, российская госкорпорация обязуется полностью обеспечивать единственную в Бразилии атомную электростанцию до 2027 года.

По данным РИА Новости, Росатом поставил в Бразилию свыше 27 тонн топлива с обогащенным ураном и почти столько же с природным. Отмечается, что страна закупила у России и другие радиоактивные элементы. Их объемы пока незначительны и, как правило, не превышают нескольких килограммов.

Ранее партию российского урана впервые с 2019 года приобрела Индия. Стоимость поставки составила $13,5 млн.

США и ряд других западных стран при этом ищут возможные пути для отказа от российского урана. По данным агентства Bloomberg, их поиски не приводят к желаемому результату. Именно поэтому Запад до сих пор не ввел санкции против госкорпорации «Росатом», являющейся крупнейшим поставщиком урана.