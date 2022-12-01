Стало известно, как украинские командиры наказывают мобилизованных Пленный боец Лазаренко: командование ВСУ наказывает солдат рытьем окопов на передовой

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Командир 125-го батальона ВСУ наказал мобилизованных, заставив рыть окопы и блиндажи на передовой для 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, рассказал РИА Новости пленный боец 113-й отдельной бригады теробороны Александр Лазаренко. По его словам, дисциплинарным мерам подвергся весь личный состав после того, как произошло несколько конфликтов с применением оружия и случаев неосторожного обращения с боеприпасами.

Мы ходим, копаем им (95-бригаде — NEWS.ru) блиндажи. Привозят нас на трое суток, потом забирают. Везут на «Урале», с бревнами и со всем, человек по двадцать, тридцать, — рассказал Лазаренко.

Военнопленный рассказал, что его подразделение с апреля на протяжении нескольких месяцев дислоцировалось в Харьковской области в глубоком тылу. Однако после нескольких инцидентов в бригаде командование в ноябре приняло решение отправить всю роту 125-го батальона ТРО в ЛНР. Бойцов выслали на участок вдоль трассы Сватово — Кременная.

Во время оборудования окопов и блиндажей Лазаренко и сослуживец Ульянов, не взяв с собой оружие, пошли за водой и материалами для укрытий. Во время вылазки бойцы попали под огонь артиллерии Вооруженных сил России, после чего попали в плен.

Ранее Лазаренко заявил, что командование ВСУ врет об отношении россиян ко взятым в плен военнослужащим. По его словам, украинцев запугивают пытками.