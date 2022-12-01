Украинский военнопленный боец 113 отдельной бригады территориальной обороны Александр Лазаренко заявил, что командование ВСУ врет об отношении россиян ко взятым в плен военнослужащим. Украинцев запугивают пытками, отметил он в беседе с РИА Новости.
Нас «настращали», что в плену убьют. Пальцы мне будут отрезать. А мне сегодня ребята воды дали, «тушенки» и чай налили, — рассказал Лазаренко.
Военнопленный добавил, что помня рассказы своего командования, он, оказавшись в плену и опасаясь пыток, просил российских военных «расстрелять его при попытке к бегству».
Ранее украинский военнопленный Сергей Ульянов заявил, что подготовка в ВСУ находится на чрезвычайно низком уровне. По его словам, с марта в их подразделении прошло только одно занятие по тактике. Перед отправкой на передовую мобилизованные также три раза участвовали в стрельбах, добавил Ульянов.