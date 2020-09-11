Spiegel сообщил о более жёсткой форме «Новичка» в деле Навального

https://static.news.ru/photo/0699e836-f447-11ea-a448-fa163e074e61_660.jpg Charité Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

На прошедших выходных делегация Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) посетила берлинскую клинику Charité и получила анализы отравленного оппозиционного политика Алексея Навального.

Как пишет Der Spiegel, ОЗХО должна была получить в клинике образцы крови и мочи политика для дальнейшего расследования.

Директор Федеральной разведывательной службы Германии (BND) ФРГ Бруно Каль заявил, что Навальный якобы подвергся воздействию «более жёсткого» варианта «Новичка», сообщает издание.

Ранее Генеральная прокуратура Берлина подтвердила получение запроса о предоставлении РФ правовой помощи по делу Навального. По данным ведомства, правовую помощь по запросу России и справки о состоянии здоровья Навального предоставят только при его согласии.

Навальному стало плохо во время рейса Томск — Москва 20 августа. Самолёт экстренно посадили в Омске, оппозиционера без сознания увезли в реанимацию. Местные медики диагностировали у него нарушение обмена веществ и панкреатит, ядов в его организме они не нашли. 22 августа политика спецбортом доставили в берлинскую клинику. Военные токсикологи определили , что пациент был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

Накануне Der Spiegel сообщила, что сейчас Навальный уже может общаться и помнит детали событий, происходивших до потери сознания в самолёте. В настоящее время немецкая полиция усилила охрану россиянина, писал NEWS.ru.