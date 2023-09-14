«Сосед с ядерным оружием»: в Польше назвали самую большую угрозу для страны Дуда: самой большой угрозой для Польши является сосед с ядерным оружием

Фото: Przemysław Piątkowski/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Анджей Дуда

Самой большой угрозой для Польши является «сосед, у которого есть ядерное оружие», заявил президент республики Анджей Дуда в ходе экономического форума в Крынице Здруй. По его словам, у страны пока нет соответствующего типа вооружения и ничего не предвещает его появления, передает РИА Новости.

Для нас очевидно, что самой большой угрозой является сосед, у которого есть ядерное оружие. И это не шутки, ибо у нас нет ядерного оружия, и я не знаю, будем ли мы его когда-либо иметь. Пока ничто этого не предвещает, — заявил Дуда.

Вместе с тем президент выразил надежду, что страны НАТО защитят Польшу своим ядерным оружием. По его словам, Альянс является гарантией того, что на страну не нападут.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил готовность разместить в стране американское ядерное оружие в качестве ответа Белоруссии. В Вашингтоне, однако, эту идею не поддержали.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о возросшей вероятности конфликта между ядерными державами Азиатско-Тихоокеанского региона. По его словам, конфликтный потенциал не был вовремя купирован, что привело к сильнейшему обострению кризиса между государствами.