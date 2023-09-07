В МИД России предупредили об угрозе войны между ядерными державами Замглавы МИД Рябков заявил об угрозе войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Рябков

Конфликтный потенциал между ядерными державами Азиатско-Тихоокеанского региона может перерасти в открытую конфронтацию, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. По его словам, которые приводит РИА Новости, этот потенциал не был вовремя купирован, что привело к крайне острому кризису в Евроатлантическом регионе. При этом дипломат не уточнил, между какими державами может начаться война.

Накопленный <...> конфликтный потенциал между ядерными державами уже привел к крайне острому кризису в Евроатлантике и грозит перерасти в открытую военную конфронтацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, — рассказал Рябков, выступая на семинаре «Укрепление режима ядерного нераспространения» в Киргизии.

Председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кереши ранее заявил, что миру угрожает ядерный конфликт. Он подчеркнул, что запасы ядерных вооружений и потенциалы у разных государств продолжают расти, вопреки Договору о нераспространении ядерного оружия. По мнению Кереши, соглашение о запрете проведения ядерных испытаний остается ключевым элементом международной структуры разоружения. Он призвал правительства стран мира понять, что ограниченной ядерной войны не существует.