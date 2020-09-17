СМИ: Тихановская выступит на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе

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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская приедет в Брюссель, чтобы выступить на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД.

Я могу подтвердить, что Светлана Тихановская выступит на встрече глав МИД ЕС в рамках дискуссии о ситуации в Белоруссии, — сообщил ТАСС источник в Совете ЕС.

Мероприятие пройдёт 21 сентября. В пресс-службе Совета ЕС отметили, что повестка дискуссии будет включать обмен информацией по развитии ситуации в Белоруссии. Политики обсудят возможность запуска диалога между властью и оппозицией.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

После начала митингов был создан Координационный совет оппозиции Белоруссии. Членами его президиума стали семь человек. Шесть из них, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, в настоящее время либо арестованы, либо находятся за рубежом. Тихановская в целях безопасности уехала в Литву.

Как писал NEWS.ru, украинские парламентарии приняли заявление по выборам белорусского президента, в котором отмечается, что они не были «ни свободными, ни честными». За это решение проголосовали 228 членов Верховной рады при минимально требуемых для принятия 226.