СМИ сообщили о пожаре на круизном лайнере MSC Lirica

На греческом острове Керкира в Ионическом море загорелся круизный лайнер MSC Lirica. В момент возгорания на судне был только экипаж, пассажиров не было.

Инцидент произошёл в порту, где лайнер находился на зимней стоянке. Как сообщает издание Ethnos.gr, пожар возник в районе шлюпок, пламя охватило правый борт судна. В настоящее время над кораблём поднимаются большие клубы чёрного дыма. В тушении огня принимают участие прибывшие пожарные, а также сотрудники Береговой охраны.

Причины происшествия выясняются.

Ранее сообщалось о гибели двух моряков и об одном пропавшем без вести в результате катастрофы судна Volgo Balt 179 в Чёрном море. Экипаж судна состоял из 13 человек, из которых спасены 10. Все находившиеся на борту судна — граждане Украины. Инцидент произошёл примерно в 100 километрах от побережья Румынии. Судно под флагом Коморских островов шло с грузом угля из Ростова-на-Дону в Констанцу. Сигнал бедствия с Volgo Balt 179 был принят судном GSP Falcon. Сразу же была начата спасательная операция в сложных метеоусловиях. Последний сигнал был о том, что экипаж покидает судно, писал NEWS.ru.