СМИ раскрыли имена многочисленных любовниц принца Уильяма

https://static.news.ru/photo/85bf5e16-b3bf-11ea-a4a7-fa163e074e61_660.jpg Принц Уильям Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

В воскресенье, 21 июня, внуку королевы Великобритании Елизаветы II принцу Уильяму исполнилось 38 лет. Он муж и отец троих детей. Несмотря на статус образцового семьянина и попытки королевской семьи сохранить его идеальную репутацию, в СМИ периодически появляются сообщения об изменах будущего короля.

StarHit напомнил случаи, когда принца Уильяма обвиняли в изменах Кейт Миддлтон. Первой любовью принца часто называют Джессику Крейг. С ней наследник престола познакомился, когда ему было всего 16 лет. Роман между ними закрутился, уже когда Уильям был знаком с Кейт. Ходили слухи, что он даже пытался встречаться с обеими девушками одновременно, поскольку не мог разобраться в собственных симпатиях. В результате Крейг и Уильям расстались друзьями. Но позднее их неоднократно встречали вместе то на пресс-конференции, то вдвоём на охоте.

В студенческие годы принц также увлёкся представительницей династии банкиров Изабеллой Анструтер-Гох-Калсорп, не забывая встречаться с Кейт. Уильям красиво ухаживал за Изабеллой, но она так и не смогла его полюбить. Девушку совсем не привлекала перспектива жить в золотой клетке во дворце, поэтому в итоге они с принцем решили остаться друзьями.

После свадьбы с Кейт в 2017 году в королевской семье разгорелся один из самых громких скандалов. Принц решил проигнорировать мероприятия, приуроченные к празднованию Дня содружества, и укатил на горнолыжный курорт в Швейцарию отдыхать с моделью Софи Тейлор.

В 2019 году мир узнал о девушке по имени Роуз Ханбери — подруге и соседке Кейт Миддлтон. По слухам, страсть между Роуз и Уильямом вспыхнула, когда Кейт была беременна третьим ребёнком. Свидания любовников, по некоторым данным, проходили в доме Ханбери. Когда же Кейт узнала о новой пассии мужа, она тут же прекратила всякое общение с приятельницей.

Одно из последних увлечений, приписываемых принцу, — певица Рита Ора. Осенью 2019 года во время гала-концерта в честь 50-летия благотворительного фонда Centrepoint Уильям за кулисами пообщался с артисткой. Сообщалось, что они обнялись и даже поцеловались, после чего долго беседовали. И это при условии, что по протоколу к монархам нельзя даже прикоснуться.

Ранее бывшая жена рэпера Алексея Долматова, более известного под псевдонимом Гуф, Айза Анохина рассказала об изменах и унижениях со стороны первого мужа, писал NEWS.ru.