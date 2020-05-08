Слово «спасибо» на 4 языках появилось на Бранденбургских воротах Берлина

https://static.news.ru/photo/e3227338-91df-11ea-94ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jürgen Ritter/www.imago-images.de/Global Look Press

Слово «спасибо» появилось поздно вечером 8 мая на символе Берлина — Бранденбургских воротах — по случаю 75-летия освобождения Германии от национал-социализма.

Надпись была спроецирована на русском, английском, французском и немецком языках. Над ней было высвечено «8 мая 1945», передаёт сайт Deutsche Welle.

В поздние часы 8 мая капитуляция вступила в силу. Берлин этой проекцией хотел направить сигнал и спустя 75 лет после окончания войны поблагодарить союзников за освобождение Европы от национал-социализма, — цитирует ТАСС сообщение организации Kulturprojekte Berlin GmbH, которая выступила автором акции.

"Danke": Brandenburger Tor zum Tag des Befreiung angestrahlt https://t.co/kPdkzD4Ljl pic.twitter.com/URgR0vi8Vw — Berliner Morgenpost (@morgenpost) May 9, 2020

Уточняется, что 8 мая празднуется в Германии как День освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе. В ночь на 9 мая 1945 года был подписан Акт о полной и безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас в совместной статье с историком Андресом Виршингом назвал национал-социалистический режим Адольфа Гитлера единственным виновником начала Второй мировой войны. Авторы указали на «попытки бесстыдным образом переписать историю», предпринимаемые в Польше, Прибалтике и некоторых странах Восточной и Центральной Европы, писал NEWS.ru.