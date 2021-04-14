Словения освободит привитых «Спутником V» от карантина

https://static.news.ru/photo/77e71ada-781e-11eb-b23d-96000091f725_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Словения решила освободить россиян и граждан других государств, привитых вакциной «Спутник V» от карантина при въезде в страну.

Власти республики добавили препарат в список вакцин, разрешённых для бескарантинного пребывания. В стране действует закон о 10-дневной изоляции при въезде на территорию Словении.

Кроме российской прививки туристы также могут теперь ставить американскую Johnson & Johnson. Её нужно будет сделать не менее чем за 21 день до приезда, пишет ТАСС.

Ранее словенские власти считали основанием для освобождения от карантина лишь сертификаты о прививке вакцинами компаний BioNTech, Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

В конце марта в Словении ввели жёсткий карантин и почти закрыли границы. Во время локдауна закрыли все детские сады, школы и университеты. В сфере услуг работать разрешили только продовольственным магазинам, аптекам, банкам, почтовым отделениям, АЗС и автосервисам. Запрещены любые собрания. Сохранится действующий с 22:00 до 05:00 комендантский час, писал NEWS.ru.