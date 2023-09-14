Умер первый президент Молдавии Первый президент Молдавии Мирча Снегур скончался на 83-м году жизни

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Мирча Снегур

Первый президент Молдавии Мирча Снегур скончался на 83-м году жизни, сообщил бывший вице-премьер-министр страны Константин Тампиза в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Причиной его смерти называют неизлечимую болезнь.

Печально, братья, грустно. <...> 13 сентября в 23:30 от неизлечимой болезни скончался президент Республики Молдова Мирча Снегур, — написал Тампиза.

Снегур родился в 1940 году в румынском селе Трифанешты. В 1961 году окончил Кишиневский сельскохозяйственный институт, после чего до 1968 работал агрономом и председателем колхоза в молдавском селе Лунга.

С 1985 по 1989 год Снегур занимал должность секретаря ЦК КПМ, а с 1989 по 1990 год был председателем Президиума Верховного Совета МССР и председателем Верховного Совета МССР. 6 марта 1989 года избран депутатом Верховного Совета СССР. Он был председателем Партии возрождения и согласия. Снегур занимал пост президента Молдавии с 3 сентября 1990 по 15 января 1997 год.

В 2000 году он был награжден орденом Республики, кроме того, был удостоен звания почетного доктора в Кишиневском сельскохозяйственном университете (1996), Университете Анкары (1996) и Международном свободном университете Молдовы (2001).

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