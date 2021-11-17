СК Белоруссии обвинил силовиков Польши в преступлениях против человечества

Следственный комитет Белоруссии после проверки фактов о применении спецсредств польскими силовиками в отношении мигрантов в пункте пропуска «Брузги» (с польской стороны – «Кузница») возбудил уголовное дело. Белорусское ведомство обвинило их в преступлениях против человечности, сообщает Sputnik Беларусь.

Белорусские силовики изъяли фрагменты металлических и полимерных предметов от боеприпасов, травянистой растительности и грунта, на котором имеются следы веществ токсичного и раздражающего действия.

СК квалифицировал действия польских силовиков как преступление против безопасности человечества, — говорится в сообщении.

Следователи продолжают работать вблизи пункта пропуска «Брузги». Изъятые объекты направят на экспертизу.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

11 ноября в МИД Польши оценили количество прибывших в Белоруссию мигрантов с целью последующего транзита в Евросоюз в 15–20 тысяч человек. При этом, по данным ведомства, четыре-пять тысяч из них уже находятся у границы.

16 ноября мигранты начали ломать заграждение на нейтральной полосе и бросать камни и бутылки в польских силовиков. В ответ они применили слезоточивый газ. По данным МИД Польши, число прибывших в Белоруссию мигрантов с целью последующего транзита в Евросоюз оставляет 15–20 тысяч человек, при этом порядка четырёх-пяти тысяч из них уже находятся у границы.

В ночь на 17 ноября небольшие группы мигрантов несколько раз пытались прорваться через белорусско-польскую границу. По мнению министра обороны Польши Мариуша Блащака, властям стоит быть готовыми к тому, что нестабильная ситуация с беженцами на границе может продлиться не один месяц.