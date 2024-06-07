«Секретный» список жертв Бучи: почему Армения хамит на запросы МИД РФ

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Правительство Армении на площади Республики

МИД России надеется, что Армения передаст РФ списки людей, погибших в городе Буча во время начального этапа СВО. Почему Мария Захарова обратилась к Еревану, что ответили в парламенте Армении, в чем реальная проблема с «трагедией в Буче»?

Откуда у Армении список погибших в Буче

МИД России надеется, что представители Еревана смогут пролить свет на предполагаемую трагедию в городе Буча на Украине. 2 июня Бучу посетил посол Армении на Украине Владимир Карапетян и глава административного района Нор-Норк в Ереване Тигран Тер-Маргарян. Армянская делегация передала гумпомощь и лекарства для медицинских учреждений города. В ответ на вопрос NEWS.ru пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова предположила, что армянская сторона могла получить дополнительную информацию.

«Наверняка у делегации Армении есть список жертв, который киевский режим приписал якобы российской армии, что это российская сторона убила этих людей. Мы очень надеемся, что армянская сторона поделится списком с российской стороной. Мы два года не можем добиться, чтобы организации, включая ООН, предоставили эти данные», — заявила она на ПМЭФ-2024.

Что ответили в Ереване по поводу Бучи

Спикер парламента Армении Ален Симонян на брифинге с журналистами прокомментировал слова Захаровой. Оказывается, никакая армянская делегация в Бучу не приезжала. В разговоре с News.am Симонян заявил, что Захарова «лжет».

«Она сказала, что какая-то делегация посетила Украину. Никакая делегация не ехала из Армении. В общем, я не комментирую абсурд и ложь, она просто лжет. Я в администрацию Нор-Норка сообщу, пусть они представят ответ МИД РФ! Может, еще муж моей соседки на Украину уехал?» — объявил спикер армянского парламента.

2 июня о визите армянской делегации сообщило украинское агентство AnalitikaUA со ссылкой на пресс-службу горсовета Бучи. Тер-Маргарян якобы обсудил «сотрудничество между Бучанской общиной и районом Нор-Норк города Ереван» и заявил, что «Ереван всегда будет поддерживать пострадавших от российской агрессии». Новость перепечатали армянские СМИ, в том числе News.am.

До этого супруга премьер-министра Армении Анна Акопян приняла участие в ежегодном Саммите первых леди и супругов в Киеве. Она также привезла на Украину гуманитарную помощь и сфотографировалась с Зеленским.

Что произошло в Буче, почему нет списка погибших

Город Буча, расположенный около Киева, находился под контролем российских войск на начальном этапе СВО с 5 по 30 марта. После вывода ВС РФ в рамках перегруппировки и «шага доброй воли» 1 апреля в город вошли ВСУ и силы киевской теробороны, в том числе неонацисты под командованием Сергея Коротких (Боцмана). 2 апреля Киев обвинил Россию в военных преступлениях, в Бучу прибыло большое количество СМИ из стран Запада.

Россия официально заявила о непричастности своей армии к гибели мирного населения и обвинила украинскую сторону в фабрикации доказательств. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что целью связанных с Бучей обвинений было ускорить введение нового пакета антироссийских санкций и срыв переговоров РФ и Украины, которые велись в это время. По словам военкора Александра Коца, неонацисты Боцмана вступили в населенный пункт после ухода российских войск и начали убивать тех, у кого не было повязок синего цвета. Этим объясняется обнаружение трупов людей с белыми повязками, которые носили те, кто сотрудничал с российскими войсками: их убили как «коллаборантов».

В октябре 2022 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия так и не смогла получить ни от Украины, ни от ООН списка погибших в Буче.

«Мы с тех пор многократно обращаемся ко всем, кто может помочь, с просьбой предоставить информацию об именах людей, павших жертвами. Их тела были продемонстрированы всему миру как „свидетельства злодеяний“ российских военных. Месяц назад я обратился публично к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, чтобы он добился списка этих лиц. Никакой реакции. Лишнее свидетельство того, насколько „прозрачна“ Украина и насколько ей „нечего скрывать“», — указал Лавров.

Кремль настаивает на том, что украинская версия событий в Буче является инсценировкой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: Киев не гнушается никаких подлогов и это уже давно известно.

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