Захарова попросила Ереван показать списки погибших в Буче людей Захарова: Россия ждет от Армении список погибших в Буче людей

Фото: Елена Стадниченко/Роскогресс

Россия надеется, что армянская сторона передаст Москве полученный от Киева список погибших в Буче людей, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru на полях ПМЭФ. Таким образом она отреагировала на информацию о посещении армянской делегацией этого города в Киевской области. Захарова предположила, что для Еревана готовили справочные материалы относительно того, что там произошло.

Наверняка у делегации Армении есть список жертв, который киевский режим приписал якобы российской армии, что это российская сторона убила этих людей. Мы очень надеемся, что армянская сторона поделится списком с российской стороной. Мы два года не можем добиться, чтобы организации, включая ООН, предоставили эти данные, — сказала она.

2 июня посол Армении на Украине Владимир Карапетян и глава административного района Нор Норк Еревана Тигран Тер-Маргарян посетили Бучу. Армянская делегация передала гумпомощь и лекарства для медицинских учреждений города.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль настаивает на том, что украинская версия событий в Буче является инсценировкой. По его словам, Киев не гнушается никаких подлогов и это уже давно известно. Таким образом представитель Кремля отреагировал на информацию о возможных планах по новой инсценировке Украины

Военный корреспондент Александр Коц в свою очередь заявлял, что расстрелами в киевском пригороде Буча занимались украинские националисты из отряда киевской теробороны под командованием неонациста Сергея Коротких (Боцмана). Журналист утверждает, что эти подразделения вступили в населенный пункт после ухода российских войск и начали убивать тех, у кого не было повязок синего цвета.