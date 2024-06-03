«Не гнушаются подлогов»: Песков вспомнил об инсценировке в Буче Песков: украинская версия событий в Буче является инсценировкой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Кремль настаивает на том, что украинская версия событий в Буче является инсценировкой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Киев не гнушается никаких подлогов и это уже давно известно. Таким образом представитель Кремля отреагировал на информацию о возможных планах по новой инсценировке Украины, передает ТАСС.

То, что киевский режим не гнушается никакими информационными подлогами, информационными операциями по дезинформации, — это хорошо известно. Мы помним тоже информационную операцию с инсценировкой в Буче: так оно и было, это именно инсценировка, абсолютная дезинформация, ложь, по-русски [говоря], — заявил Песков.

Ранее подпольщики рассказали, что украинские власти готовят в Херсоне провокацию с инсценировкой гибели мирных жителей. По их словам, в город приехала группа из 13 режиссеров и военных корреспондентов. Все они прошли подготовку в области информационно-психологического воздействия под руководством британских и американских специалистов. По сценарию, мирные жители якобы погибли в результате ударов российской армии.