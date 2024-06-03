Члены подполья предупредили о подготовке Украиной провокации в Херсоне Подполье: в Херсон прибыли режиссеры для инсценировки гибели мирных жителей

Фото: Администрация президента Украины

Подпольщики рассказали, что украинские власти готовят в Херсоне провокацию с инсценировкой гибели мирных жителей, передает РИА Новости. По их словам, в город приехала группа из 13 режиссеров и военных корреспондентов. Все они прошли подготовку в области информационно-психологического воздействия под руководством британских и американских специалистов. По сценарию, мирные жители якобы погибли в результате ударов российской армии.

При ракетных ударах Вооруженных сил России по местам временной дислокации подразделений украинской армии спланирована инсценировка поражения гражданских лиц в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города с дальнейшим обвинением России в гибели мирных жителей, — сказал собеседник агентства.

Ранее Украина обвинила Россию в преступлениях против мирного населения: убийствах гражданских лиц и разрушении городской инфраструктуры в киевском пригороде Буча. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда опроверг утверждения о причастности военных РФ к событиям в Буче. По его словам, изображения, которые получила российская сторона, оказались результатом «организованной фальсификации». В Минобороны России заявили, что все опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы являются провокацией.

Позже в России возбудили уголовное дело в отношении журналиста Михаила Зыгаря (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), ранее занимавшего должность главного редактора телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По данным СМИ, ему грозит до 10 лет лишения свободы именно за слова о Буче. Отмечается, что Зыгаря обвиняют в распространении фейков о российской армии.