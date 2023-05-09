Пулитцеровскую премию дали NYT за «расследование» фейка в Буче

Фото: imago stock&people / Global Look Press

Американская газета The New York Times получила Пулитцеровскую премию за расследование по мотивам инсценировки Киевом массовых убийств в Буче, передает РИА Новости. Российская сторона неоднократно отвергала обвинения в причастности к массовой гибели местного населения. Отмечается, что журналисты NYT получили премию 2023 года в категории «Международная журналистика».

Пулитцеровскую премию также получили фотографы агентства Associated Press за работу в Мариуполе.

Ранее суд в Москве оштрафовал на два миллиона рублей Wikimedia Foundation, которой принадлежит «Википедия», за неудаление запрещенного материала. Речь идет о статье под названием «Российская оккупация Запорожской области», в которой Роскомнадзор обнаружил ложные сведения, направленные на дезинформацию читателей. Согласно материалам дела, Wikimedia оштрафовали за отказ удалить статью о боевых действиях в рамках спецоперации и проведении референдума о вхождении Запорожской области в состав РФ. Представитель «Википедии» просила отклонить протокол, так как из протокола не было ясно, требуется ли удалить всю статью или только ее части.