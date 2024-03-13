Стало известно, за что экс-главред «Дождя» может сесть на 10 лет SHOT: экс-главреду «Дождя» Михаилу Зыгарю грозит 10 лет тюрьмы за слова о Буче

Фото: City News Moskva/Global look Press

Михаил Зыгарь

В России возбуждено уголовное дело в отношении Михаила Зыгаря (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), ранее занимавшего должность главного редактора телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает Telegram-канал SHOT. Согласно его данным, журналисту грозит до 10 лет лишения свободы за распространение фейков о российской армии.

Как уточняет канал, Зыгарь стал фигурантом дела из-за публикации в Instagram (деятельность в РФ запрещена) о событиях, произошедших в Буче 4 апреля 2022 года. Telegram-канал отмечает, что слова журналиста не прошли экспертизу — их признали недостоверными и дискредитирующими Вооруженные силы России. По данным канала, Зыгарь уехал из России после начала специальной военной операции, сейчас он проживает в Германии. В список иноагентов журналист попал по решению Минюста РФ в октябре 2022 года.

Ранее Московский городской суд оставил в силе заочный арест актера Алексея Панина по делу о призывах к терроризму. Артист пытался оспорить это решение и подал апелляцию, однако суд не нашел оснований для удовлетворения прошения. Сам актер сейчас находится в США.

До этого Гагаринский суд Москвы заочно арестовал бывшего профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Константина Сонина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. В настоящее время экс-преподаватель находится за пределами РФ.