Заочный арест Алексея Панина оставили в силе Мосгорсуд оставил в силе заочный арест Панина из-за призывов к терроризму

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алексей Панин

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу актера Алексея Панина, сообщила пресс-служба столичных судов. Таким образом, суд признал законным и оставил в силе заочный арест артиста по делу о призывах к терроризму.

Московский городской суд оставил без изменения постановление <...> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу [заочно] Панину Алексею Вячеславовичу, апелляционную жалобу — без удовлетворения, — сказали в суде.

Гагаринский суд Москвы заочно арестовал Алексея Панина в середине февраля по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Отмечается, что Панин, в настоящее время находящийся в США, был арестован на два месяца. Срок начнет засчитываться с момента его экстрадиции или непосредственного задержания на территории России.

Ранее Гагаринский суд Москвы заочно арестовал бывшего профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Константина Сонина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. В настоящее время экс-преподаватель находится за пределами РФ.

Уголовное дело против Сонина было возбуждено в марте 2023 года. По данным следствия, с апреля по июль 2022 года подозреваемый неоднократно в Telegram-канале размещал публикации, содержащие заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции.