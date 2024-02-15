Панина заочно арестовали по делу о призывах к терроризму

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Алексей Панин

Гагаринский суд Москвы заочно арестовал актера Алексея Панина по делу о призывах к терроризму, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителей пресс-службы суда. Отмечается, что Панин, в настоящее время находящийся в США, был арестован на два месяца. Срок начнет засчитываться с момента его экстрадиции или непосредственного задержания на территории России.

Постановлением Гагаринского районного суда города Москвы избран заочный арест в отношении Панина Алексея Вячеславовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», — заявили в пресс-службе.

Ранее Панин заявил, что он планирует устроить в США вечеринку, подобную «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Он заявил, что планирует позвать на мероприятие американских знаменитостей. Предполагается, что вечеринка пройдет в Беверли-Хиллз — одном из престижных районов Лос-Анджелеса.

Как сообщалось ранее, в Гагаринский суд Москвы поступило ходатайство о заочном аресте политика Леонида Гозмана (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и экономиста Константина Сонина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Их обвиняют в распространении заведомо ложных сведений о деятельности Вооруженных сил России.