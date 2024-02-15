Следствие попросило московский суд заочно арестовать Гозмана и Сонина Следствие ходатайствовало о заочном аресте Гозмана и Сонина по делу о фейках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Гагаринский суд Москвы поступило ходатайство следствия о заочном аресте политика Леонида Гозмана (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и экономиста Константина Сонина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Их обвиняют в распространении фейков о деятельности российской армии (ст. 207 УК РФ).

В суд поступили ходатайства о заочном аресте Гозмана Л. Я. и Сонина К. И. Рассмотрение назначено на 20 февраля, — сказала собеседница агентства.

Следователи возбудили в отношении политика и общественного деятеля Леонида Гозмана уголовное дело по статье о фейках против ВС РФ в конце декабря. Ему вменили ч. 1 ст. 207.3 УК РФ, по которой предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Поводом послужила публикация в социальных сетях «искаженных утверждений» о руководстве РФ и российской армии в ходе специальной военной операции.

Об уголовном деле в отношении Константина Сонина стало известно в марте 2023 года. Экономисту инкриминируют ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. По данным следствия, с апреля по июль 2022 года подозреваемый неоднократно размещал в своем Telegram-канале публикации, содержащие ложную информацию о деятельности Вооруженных сил РФ в ходе проведения военной операции.