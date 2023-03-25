На экс-проректора ВШЭ завели уголовное дело по статье о фейках про ВС РФ АГН «Москва»: против экономиста Сонина возбудили уголовное дело о фейках про ВС РФ

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Константин Сонин

Уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ возбудили в СК в отношении экономиста, профессора Чикагского университета Константина Сонина, сообщило со ссылкой на источник Агентство городских новостей «Москва». По информации собеседника, бывший проректор Высшей школы экономики распространял фейки про российскую армию в своем Telegram-канале.

Сонин Константин Исаакович, будучи длительное время несогласным с проводимой руководством Российской Федерации внешней и внутренней политикой, трижды создал публикации в мессенджере Telegram на своем персональном канале «Константин Сонин», в которых, согласно заключениям специалистов, содержится информация о действиях ВС РФ, — сообщил собеседник агентства.

Сонин был профессором Высшей школы экономики с 2007 по 2022 год, являлся научным руководителем факультета экономических наук, в 2013–2014 годы занимал пост проректора вуза. Также экономист является сооснователем совместного бакалавриата ВШЭ и Российской экономической школы.

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