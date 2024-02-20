Суд заочно арестовал экс-профессора ВШЭ Сонина по делу о фейках о ВС РФ

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Константин Сонин

Гагаринский суд Москвы заочно арестовал бывшего профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Константина Сонина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России, передает ТАСС. В настоящее время экс-преподаватель находится за пределами РФ.

Ходатайство следственных органов удовлетворить, избрать в отношении Сонина меру пресечения в виде заключения под стражу, — огласил решение судья.

Уголовное дело против Сонина было возбуждено в марте 2023 года. По данным следствия, с апреля по июль 2022 года подозреваемый неоднократно в Telegram-канале размещал публикации, содержащие заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции.16 февраля этого года СК РФ попросил суд заочно арестовать Сонина.

49-летний Сонин был профессором Высшей школы экономики с 2007 по 2022 год, являлся научным руководителем факультета экономических наук, в 2013–2014 годы занимал пост проректора вуза. Также экономист был сооснователем совместного бакалавриата ВШЭ и Российской экономической школы.

Ранее Гагаринский суд Москвы заочно арестовал актера Алексея Панина по делу о призывах к терроризму. Артист, в настоящее время находящийся в США, был арестован на два месяца. Срок начнет засчитываться с момента его экстрадиции или непосредственного задержания на территории России.

Также Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за призывы к терроризму и фейки о Вооруженных силах РФ. За оправдание терроризма ему грозит срок до семи лет лишения свободы, а за распространение фейков — до 10 лет.