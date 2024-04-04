Военкор Коц назвал виновного в убийствах в Буче Коц: расстрелы в Буче – дело рук отряда Боцмана из киевской теробороны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Коц

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале заявил, что расстрелами в киевском пригороде Буча занимались украинские националисты из отряда киевской теробороны под командованием неонациста Сергея Коротких (Боцман). Журналист утверждает, что эти подразделения вступили в населенный пункт после ухода российских войск и начали убивать тех, у кого не было повязок синего цвета.

Боцман — это известный в том числе в России неонацист Сергей Коротких. Именно он дал «добро» на огонь по людям без опознавательных знаков (синие повязки на рукавах – это опознавательный знак «свой-чужой» украинских сил). Или по людям с вражескими опознавательными знаками - белыми повязками <…> Скорее всего их убили как «агентов войск РФ» или «коллаборантов», сотрудничавших с «оккупационными властями», — написал Коц.

Коц добавил, что мирные жители не успели снять белые повязки после ухода российских войск, потому что они об этом не знали. По его словам, люди сидели по подвалам, не высовываясь. Как только канонада стихла, они поднялись наверх и попали под огонь неонацистов.

События в Буче произошли на втором месяце СВО. Украина обвинила Россию в преступлениях против мирного населения: убийствах гражданских лиц и разрушении городской инфраструктуры.