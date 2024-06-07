В Армении ответили на слова Захаровой о погибших в Буче Председатель парламента Армении: делегация республики не посещала Бучу

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Делегация Армении не совершала поездок в Бучу Киевской области Украины, заявил председатель парламента Армении Ален Симонян, чьи слова приводит местное информационное агентство News.am. Таким образом он отреагировал на призыв представителя МИД России Марии Захаровой к Еревану показать списки погибших в городе людей. Симонян отметил, что не может дать дополнительных комментариев по данной теме.

Никакая делегация не отправлялась в Бучу <...>. Ни один депутат от Республики Армения в Бучу не поехал, — ответил Симонян.

Ранее Захарова выразила надежду, что Ереван передаст Москве полученный от Киева список погибших в Буче людей. Таким образом дипломат отреагировала на информацию о посещении армянской делегацией украинского города. Захарова предположила, что для республики могли готовить справочные материалы относительно того, что там произошло.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль по-прежнему считает инсценировкой версию событий в Буче, изложенную украинской стороной. По его словам, Киев не гнушается никакими информационными подлогами и операциями по дезинформации, и это уже давно известно.