Жена Пашиняна опубликовала совместное фото с Зеленским

Фото: Социальные сети

Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян выложила в социальных сетях совместные фотографии с президентом Украины Владимиром Зеленским и его супругой Еленой Зеленской. На одном из снимков она пожимает руку Зеленскому, на другом — стоит рядом с женой украинского президента.

Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна впервые прибыла в Киев для участия во встрече первых леди и джентльменов 6 сентября. Ожидалось, что Акопян выступит на мероприятии в качестве спикера. Также утверждалось, что она передаст Украине гуманитарную помощь от Армении, о чем ранее не сообщали в Ереване.

Встреча первых леди и джентльменов проходит уже в третий раз, предыдущие мероприятия проходили в 2021 и 2022 годах. Местом проведения мероприятия стал национальный заповедник «София Киевская». Главной темой встречи, инициированной украинской стороной, станет психическое здоровье. Отмечается, что Акопян впервые приезжает в Киев в качестве жены премьер-министра Армении.

Как сообщалось ранее, глава Госдепа США Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев. Центр украинской столицы был оцеплен для проезда кортежа американского чиновника. Цель его визита не раскрывается, однако аналитики телеканала CNN считают, что он сообщит президенту Украины Владимиру Зеленскому о новом пакете военной помощи. Предполагается, что речь идет о сумме свыше $1 млрд.