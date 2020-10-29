Саммит ЕС заявил о нежелательности перемещения через внутренние границы

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Главы государств Евросоюза назвали нежелательными перемещения людей через внутренние границы сообщества без особой причины в условиях пандемии, а также призвали быть готовыми к делительному действию санитарных мер.

Такое заявление по итогам экстренного саммита ЕС, прошедшего в онлайн-формате, сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт ТАСС.

Необязательные перемещения в нынешней ситуации, безусловно, являются нежелательными. Все перемещения граждан должны быть сведены только к строго необходимым. Мы понимаем сейчас, что этим летом мы явно ослабили многие меры слишком рано, и это касается не только путешествий. Есть ряд факторов, которые имеют решающее значение, чтобы ограничить распространение вируса. Нам предстоит применять эти меры долго, чтобы снижать скорость распространения вируса до тех пор, пока мы не сможем начать вакцинацию и не повысим с её помощью иммунитет населения в достаточной степени, — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что теперь необходимо быть крайне осторожными, принимая решения о смягчении и отмене санитарных мер, и «держать в голове наиболее мощные инструменты борьбы с пандемией». К таким она отнесла поведение людей в повседневной жизни — ношение средств индивидуальной защиты, соблюдение мер социального дистанцирования и так далее.

Глава Евросовета Шарль Мишель добавил, что неуклонное соблюдение этих мер позволит бороться с пандемией без остановки европейской экономики.

Как писал NEWS.ru ранее, глава европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что введение карантина в масштабах всей страны следует считать исключительным шагом.