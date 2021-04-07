Россия обвинила Украину в искажении соглашения о перемирии в Донбассе

https://static.news.ru/photo/61afda5e-97cc-11eb-a6fa-96000091f725_660.jpg Борис Грызлов Фото: facebook.com/BGryzlov

Полномочный представитель России на переговорах Трёхсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов рассказал о внеочередной встрече. По его словам, украинские власти попытались «выхолостить и исказить» достигнутые ранее договорённости по прекращению огня.

У участников контактной группы была надежда, что в результате заседания будут предложены конкретные шаги по реализации дополнительных мер. Однако четырёхчасовое обсуждение закончилось безрезультатно, — рассказал он.

По его словам, «конструктивные, конкретные» предложения представителей непризнанных республик Донбасса по задействованию механизма верификации нарушений Киев заблокировал без аргументации.

Остаётся только надеяться, что Вооружённые силы Украины будут исполнять приказы, продекларированные заявлением, опубликованным на сайте украинского Министерства обороны (о соблюдении режима прекращения огня. — NEWS.ru), — добавил он.

Он отметил, что украинские власти подтвердили свою приверженность мерам по прекращению огня «без каких бы то ни было искажений и интерпретаций», передаёт «Интерфакс».

Обстановка в Донбассе тем временем становится только хуже. В ЛНР на мине подорвались двое подростков, один из них погиб, другой доставлен в больницу. Утром 6 апреля в Донецке прогремел взрыв в жилом доме. В Горловке женщину ранил боеприпас, сдетонировавший на её участке.

Как писал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал тревожной обстановку в Донбассе. Он также выразил разочарование тем, что западные страны продолжают поддерживать Украину «в её абсолютно неприемлемых действиях и заявлениях».