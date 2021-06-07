Вода из Днепра просочилась в Крым из-за разрушения дамбы

https://static.news.ru/photo/8a07524c-c789-11eb-b5da-96000091f725_660.jpg Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В Крым просочилась вода из Днепра из-за разрушения украинской дамбы на Северо-Крымском канале. Депутат Госдумы Андрей Козенко считает произошедшее указанием на то, что инфраструктура Украины трещит по швам, сообщает РИА Новости.

Дамба представляет собой металлическую конструкцию и мешки с песком. Её построили в 2014 году, а через год начали возводить новое сооружение, но так и не закончили.

Козенко заявил, что никто не может гарантировать чистоту и безопасность украинской воды, поэтому в сегодняшних реалиях её не нужно подавать в Крым. Политик считает, что у Киева всё плохо складывается с 2014 года.

А вообще это показательно для всей инфраструктуры Украины. Даже такие показательные в политическом плане для Украины вещи дали трещину — вот так вся она и трещит по швам, — рассказал депутат Госдумы.

Первый заместитель спикера парламента Крыма Ефим Фикс напомнил, что дамба была создана для блокирования подачи воды для крымчан и её разрушение является «ценой всей подлости», которую в Киеве натворили.

Ранее бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Киев возобновит подачу воды в Крым лишь в случае возникновения гуманитарной катастрофы. По его словам, власти страны не желают такого развития событий, но вместе с тем не намерены снабжать полуостров водой, лишь потому что так хочет Россия.

До присоединения к России Крым обеспечивался пресной водой благодаря Северо-Крымскому каналу. После того как полуостров стал частью России, Украина полностью перекрыла подачу воды. Местные жители были вынуждены использовать воду из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения.