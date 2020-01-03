https://static.news.ru/photo/2bcafe1a-2e3b-11ea-be3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: informer.rs/twitter.com

Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что протестующие в Белграде совершили нападение на посольство страны.

По его словам, также они атаковали государственный флаг.

Поражает отношение властей Сербии. Черногория снова перед вызовом защиты независимости и свободы, — написал он в Twitter.

Политик призвал «сохранить Черногорию» несмотря на ненависть со стороны людей внутри страны и вне её границ.

Sinoć u Beogradu još jedan necivilizacijski atak na Ambasadu CG i CG zastavu. Zaprepašćujući je odnos vlasti Srbije. CG je još jednom pred izazovom odbrane nezavisnosti i slobode. Sačuvaćemo našu Crnu Goru uprkos mržnji kojom je zasuta od istih aktera unutar i van njenih granica! pic.twitter.com/f2ECg7zsE9 — Duško Marković (@DuskoMarkovicCG) January 3, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Министерстве иностранных дел России выразили серьёзную озабоченность в связи с принятием парламентом Черногории закона о свободе вероисповедания или убеждений и правовом положении религиозных общин.