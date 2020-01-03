Фото: informer.rs/twitter.com

Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что протестующие в Белграде совершили нападение на посольство страны.

По его словам, также они атаковали государственный флаг.

Поражает отношение властей Сербии. Черногория снова перед вызовом защиты независимости и свободы, — написал он в Twitter.

Политик призвал «сохранить Черногорию» несмотря на ненависть со стороны людей внутри страны и вне её границ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Министерстве иностранных дел России выразили серьёзную озабоченность в связи с принятием парламентом Черногории закона о свободе вероисповедания или убеждений и правовом положении религиозных общин.

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