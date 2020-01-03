Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что протестующие в Белграде совершили нападение на посольство страны.
По его словам, также они атаковали государственный флаг.
Поражает отношение властей Сербии. Черногория снова перед вызовом защиты независимости и свободы, — написал он в Twitter.
Политик призвал «сохранить Черногорию» несмотря на ненависть со стороны людей внутри страны и вне её границ.
Sinoć u Beogradu još jedan necivilizacijski atak na Ambasadu CG i CG zastavu. Zaprepašćujući je odnos vlasti Srbije. CG je još jednom pred izazovom odbrane nezavisnosti i slobode. Sačuvaćemo našu Crnu Goru uprkos mržnji kojom je zasuta od istih aktera unutar i van njenih granica! pic.twitter.com/f2ECg7zsE9
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Министерстве иностранных дел России выразили серьёзную озабоченность в связи с принятием парламентом Черногории закона о свободе вероисповедания или убеждений и правовом положении религиозных общин.