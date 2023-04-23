В странах Балтии и на Украине шокированы словами дипломата КНР о Крыме Главы МИД стран Балтии и украинский дипломат осудили слова дипломата КНР о суверенитете и Крыме

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Украинский флаг на здании Рижской мэрии

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна и украинский посол во Франции Вадим Омельченко осудили заявление посла Китая в Париже Лю Шайе о том, что эти страны не имеют суверенитета, а Крым принадлежит России, сообщает РБК. В частности, Ринкевич назвал слова дипломата абсолютно неприемлемыми и заявил, что Рига ждет официальной реакции Пекина на заявление. Позднее он сообщил, что МИД вызвал уполномоченного представителя в делах посольства КНР в Латвии для дачи объяснений.

МИД Эстонии в свою очередь решил вызвать посла Китая. Цахкна заявил, что позиция Лю Шайе Таллину непонятна. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис со своей стороны подчеркнул, что слова китайского посла показывают, «почему страны Балтии не доверяют Китаю как посреднику в достижении мира на Украине».

Омельченко же заявил, что у дипломата или «очевидные проблемы с географией», или его точка зрения противоречит взглядам Пекина «относительно усилий по установлению мира на Украине на основе международного права, целей и принципов Устава ООН».

Лю Шайе ранее заявил в интервью каналу LCI, в котором он заявил, что постсоветские страны «не имеют эффективного статуса в международном праве, поскольку нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран». Говоря о Крыме, дипломат подчеркнул, что полуостров изначально принадлежал России, пока первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев не «отдал его Украине».