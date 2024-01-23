Президент Польши стал опасаться своей охраны после ареста экс-главы МВД Президент Польши Дуда стал опасаться слежки со стороны кабмина через охрану

Фото: IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Анджей Дуда

Польский лидер Анджей Дуда стал опасаться своей охраны после задержания в президентском дворце бывшего главы МВД Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика, сообщает Gazeta Wyborcza со ссылкой на источники. Глава государства опасается, что кабмин во главе с Дональдом Туском может следить за ним через «своих людей» в охране.

По словам собеседников издания, Дуда сначала был шокирован инцидентом с задержанием, а затем «впал в ярость» и обвинил в предательстве начальника охраны. Президент также намеревался совсем отказаться от охраны, передав ее функции военной полиции, но это оказалось невозможным в соответствии с польским законодательством.

Президент даже оскорбил членов своей непосредственной охраны. <...> Он прямо обвинил в причастности к заговору ее начальника, — сказал собеседник издания.

Каминьского и Вонсика арестовали 10 января в президентском дворце из-за уголовного дела, по которому они проходили еще в 2015 году. Тогда суд приговорил чиновников к тюремному заключению за превышение полномочий, но Дуда их помиловал, приговор в законную силу вступить не успел. Новое правительство Польши сочло, что президент тогда не имел права амнистировать их, поэтому в декабре 2023 года дело возобновили.