Арест экс-главы МВД Польши спровоцировал протесты в Варшаве

Фото: IMAGO/Marek Antoni Iwanczuk/Global Look Press

Около 300 человек протестовали в ночь на 10 января перед президентским дворцом в Варшаве после задержания бывшего главы МВД Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика, передает порта RMF24. Чиновники прибыли в резиденцию по приглашению лидера страны Анджея Дуды. При этом самого президента в момент задержания там не было.

Отмечается, что Каминьского и Вонсика задержали в соответствии с постановлением суда от 8 января. Они не оказали сопротивления полиции.

В настоящее время чиновники находятся в СИЗО «Камчатка». Утром в среду туда приехал основатель и председатель оппозиционной консервативной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Он назвал случившееся «беспрецедентным скандалом» и назвал Каминьского и Васика «первыми политзаключенными после 1989 года». Депутат также заявил, что виновные в этом понесут последствия.

Каминьского и Вонсика арестовали из-за уголовного дела, по которому они проходили еще в 2015 году. Тогда суд приговорил чиновников к тюремному заключению за превышение полномочий, но Дуда их помиловал, и приговор в законную силу вступить не успел. Новое правительство Польши заявило, что президент тогда не имел права амнистировать их, поэтому в декабре 2023 года дело возобновили.

Ранее Каминьского на посту главы МИД Польши в новом правительстве сменил Радослав Сикорский. Отмечалось, что новый министр широко известен антироссийскими высказываниями.