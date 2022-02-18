Президент Литвы: Россия ещё не приняла решение по поводу «вторжения»

Российские власти пока не приняли окончательного решения по поводу возможного вторжения на Украину. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в эфире Bloomberg. По его мнению, главной целью скопления российских войск на границе с Украиной является желание обеспечить себе «лучшие, более сильные позиции на переговорах».

Думаю, Россия хочет оставить за собой свободу выбора между обоими вариантами, сохранить некую неясность относительно своих планов, — сказал Науседа.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к «вторжению» на Украину.

Агентство Bloomberg сообщило, что «вторжение» произойдёт 15 февраля. Затем президент США Джо Байден заявил о планируемом «вторжении» РФ на Украину 16 февраля. В дальнейшем 17 февраля aмериканская газета Politico выпустила статью, в которой отмечает, что роcсийское «вторжение» на территорию Украины может начаться поcле 20 февраля.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что фейки в западных СМИ о скором «вторжении» РФ на Украину могут вызывать только «исключительно улыбку».