Politico анонсировала новую дату российского «вторжения» на Украину

Американская газета Politico выпустила материал, в котором отмечает, что российское «вторжение» на территорию Украины может начаться после 20 февраля. Опрошенные изданием аналитики выразили уверенность, что ранее указанная дата 16 февраля использовалась для отвлечения внимания от реальной даты «вторжения». О том, что Россия якобы готовится применить агрессию в отношении Украины 16 февраля, написали со ссылкой на анонимные источники британские СМИ Mirror и Sun. Позже Mirror опубликовало статью, в которой признала, что «вторжение» не состоялось.

Дни после 20 февраля всегда были более важными временными рамками. Мы наблюдаем, что тогда предпримут российские силы, — сказал старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа (CNA) Майкл Кофман.

Издание отмечает, что 20 февраля должны завершиться «крупнейшие военные учения со времён холодной войны», после которых российские войска должны вернуться из Белоруссии в места постоянной дислокации. По мнению Кофмана, действия российских войск после окончания учений «помогут понять истинные намерения» России.

Кроме того, аналитики отмечают, что 20 февраля завершится Мюнхенская конференция по безопасности и Олимпийские игры в Пекине. Также издание напомнило, что высокопоставленные чиновники США предупредили о планах Москвы провести в середине февраля ядерные испытания. По мнению политологов, президент РФ Владимир Путин может совместить учения с «вторжением», чтобы «предотвратить возможное вмешательство США и продемонстрировать решимость».

Ранее британская газета Mirror опубликовала статью, констатирующую, что российское «вторжение» не состоялось. Таким образом издание прокомментировало собственный материал о «нападении» Москвы на Украину в ночь на 16 февраля. Вместе с Mirror подобный материал выходил у таблоида Sun.

Российские политики по-разному отреагировали на публикации. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила предоставить график «вторжений» на Украину, чтобы спланировать отпуск. У главы МИД Сергея Лаврова продолжающаяся «истерия» Запада вызвала недоумение.

После того как слухи о якобы предстоящем 15 и 16 февраля «вторжении» российских войск на территорию Украины не подтвердились, служба внешней разведки Эстонии озвучила свою версию даты «нападения». По мнению ведомства, это произойдёт в конце февраля. При этом основной причиной, по которой наступление не произошло в даты, «анонсированные» Западом, авторы доклада назвали «неготовность российской армии».