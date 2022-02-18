«Это вызывает улыбку»: Лавров про фейки западных СМИ о «вторжении» России

Фейки в западных СМИ о скором «вторжении» РФ на Украину могут вызывать только «исключительно улыбку», об этом глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал в интервью RT. Главное, по мнению министра, чтобы авторы таких новостей сами верили в то, о чём говорят.

Главное, чтобы сами авторы этих фейков верили в то, о чём говорят. Им это нравится. Если самому приятно — пожалуйста. Почему бы этим не позаниматься? Это вызывает улыбку. Взрослые люди ежедневно «извергают» прогнозы, заклинания. Журнал Politico уже несколько раз менял дату «вторжения», — сказал Лавров.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к «вторжению» на Украину.

Агентство Bloomberg сообщило, что «вторжение» произойдёт 15 февраля. Затем президент США Джо Байден заявил о планируемом «вторжении» РФ на Украину 16 февраля. В дальнейшем 17 февраля aмериканская газета Politico выпустила статью, в которой отмечает, что роcсийское «вторжение» на территорию Украины может начаться поcле 20 февраля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Пеcков, в свою очередь, заявил, что утверждения о росcийском «вторжении» поcле 20 февраля являются очередными фейками.