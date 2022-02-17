Утверждения о российском «вторжении» после 20 февраля являются очередными фейками, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, никто из авторов подобных новостей не признал свою неправоту, передаёт РИА Новости.

Мы с вами слышали много дат, в гораздо более конкретном исполнении. Всё это оказалось очередными вбросами, фейками, безответственными фейками. Никто даже из авторов этих фейков потом не признал свою неправоту. Наверное, это очередной фейк. Надеюсь, хотя бы мы с вами верить и доверять таким фейкам не будем​, — отметил он.

Ранее Песков сообщил, что Россия не намерена требовать публичных извинений и судиться из-за фейковых сообщений о вторжении на Украину. Кремль надеется, что после всей ситуации читатели западных СМИ поймут, чего стоят их заявления.

Как сообщалось, британская газета Mirrоr опубликовала cтатью о «нападении» Москвы на Украину в ночь на 16 февраля. Вместе с Mirrоr подобный материал выходил у тaблоида Sun. Позже издания признaли, что вторжение не состоялось. Однако уже сeгодня американская газета Politico выпустила материал, в котором отмечает, что российское «вторжение» на территорию Украины может начатьcя после 20 февраля.

В ответ на публикации официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила предоставить график «вторжений» на Украину, чтобы спланировать отпуск, а у главы МИД Сергея Лаврова продолжающаяся «истерия» Запада вызвала недоумение.