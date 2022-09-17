Премьер Эстонии призвала НАТО усилить давление на Россию Премьер Эстонии Каллас: в НАТО должны использовать все инструменты для давления на Россию

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Спецоперацию на Украине поддерживает значительная часть россиян, поэтому в НАТО должны использовать все инструменты для давления на Москву, заявила премьер Эстонии Кайя Каллас, выступая на встрече начальников генштабов Альянса в Таллине, передает ТАСС. Сначала Каллас оговорилась, сказав, что давление нужно усилить на Украину.

СВО в огромном большинстве поддержана российским народом. Поэтому мы должны использовать все инструменты давления на Украину, простите, на Россию, — сказала Каллас.

Ранее американский журнал Newsweek написал о том, что гипотетическая ядерная война между Россией и НАТО будет иметь ужасный сценарий и приведет к гибели миллионов людей по всему миру всего за несколько часов. В течение первых часов конфликта погибнет более 90 млн человек, а последствия глобальной термоядерной войны окажутся невообразимыми для жизни на Земле. Мир охватит экономический и социальный коллапс, наступит ядерная зима, которая еще больше усугубит катастрофу. По оценке экспертов, в результате погибнет до пяти миллиардов человек.

Журнал Foreign Affairs отмечает, что появление солдат НАТО на территории Украины может стать причиной начала ядерной войны. По мнению авторов материала, США и их союзники пытаются предотвратить эскалацию конфликта, которая может спровоцировать прямое противостояние между Россией и Альянсом.