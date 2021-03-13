Преемника Меркель проверят на профпригодность

В воскресенье, 14 марта, в Германии состоятся выборы в региональные органы власти двух земель — Баден-Вюртемберга и Рейнланд-Пфальца. Для нового лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Армина Лашета они станут первым серьёзным испытанием на посту, которое может повлиять на его шансы стать канцлером. Между тем обстановка для блока ХДС/ХСС складывается неблагоприятная: за неделю до выборов партии оказались втянуты в коррупционный скандал.

Два депутата бундестага от правящего блока покинули свои партии 8 марта после того, как выяснилось, что их фирмы наживались на поставке медицинских масок. Член ХДС Николас Лёбель признал, что его фирма заработала €250 тыс. комиссионных на посредничестве при заключении контрактов на поставку медицинских масок.

Чтобы избежать дальнейшего ущерба для моей партии, я сдаю свой мандат депутата бундестага, — заявил Лёбель.

Вторым фигурантом скандала стал политик из баварского Христианско-социального союза, младшего партнёра ХДС по коалиции, Георг Нюсляйн. Против него было запущено расследование по обвинению в коррупции: сообщается, что он заработал €660 тыс. за помощь в заключении госконтрактов. Сначала Нюсляйн отказывался сложить депутатские полномочия, но затем сдался под давлением руководства партии. После этого оба депутата лишились и членства в своих партиях.

Сложно придумать худшее время для подобного скандала. Немецкое общество устало от затянувшегося локдауна и недовольно медленной кампанией по вакцинации, а члены правящей элиты наживаются на указе о ношении масок, который сами же и приняли. Но недавно избранный председатель ХДС Армин Лашет уверен, что процесс обновления его партии не пострадает от «действий отдельных членов парламента, у которых нет ничего на уме, кроме зарабатывания денег».

Мы ещё не знаем, чем обернутся выборы, — прокомментировал «масочный» скандал лидер ХДС. — На них будут иметь значение и региональные темы.

Опросы предсказывают победу в Баден-Вюртемберге партии «Зелёные», её список возглавляет нынешний премьер-министр земли Винфрид Кречман. Если в сентябре прошлого года позиции ХДС и «Зелёных» в этом регионе были примерно равны, то накануне выборов экологисты вырвались вперёд с 33%, оставив позади партию власти с 25%.

Кречман стал первым «зелёным» премьером Баден-Вюртемберга, некогда оплота ХДС, в 2011 году. В своих взглядах он довольно умерен и пытается балансировать политику между интересами окружающей среды и автомобильной индустрии региона.

Винфрид Кречманн facebook.com/WinfriedKretschmann

В Рейнланде-Пфальце у ХДС больше шансов, но и там им предстоит жёсткая борьба с левоцентристами из Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Опросы дают СДПГ 31% голосов, а ХДС — 30%. Всего несколько недель назад фаворитами были консерваторы, но решение канцлера Ангелы Меркель продлить карантинные ограничения и коррупционные обвинения против двух депутатов не лучшим образом сказались на настроениях избирателей. Впрочем, лидер местной ячейки ХДС Кристиан Балдоф не теряет надежды.

Попутным ветром это не назовёшь, — признал Балдоф, комментируя «масочный» скандал. — Но я уверен, что избиратели хорошо понимают, что это отдельные «чёрные овцы».

Мартовское голосование называют репетицией куда более важной кампании — выборов в бундестаг, намеченных на сентябрь. На них блок ХДС/ХСС впервые с 2005 года пойдёт без Ангелы Меркель. Ранее пост её преемницы занимала Аннегрет Крамп-Карренбауэр, но ей пришлось добровольно сложить полномочия председателя христианских демократов после серии болезненных неудач её партии на региональных выборах.

Очередной проигрыш на выборах в ландтаги может подкосить позиции и нового лидера партии Армина Лашета. Впрочем, пандемия отчасти сыграла ему на руку. Опасаясь приходить на избирательные участки, около трети избирателей в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце воспользовались возможностью досрочно проголосовать по почте ещё до того, как разразился «масочный» скандал.