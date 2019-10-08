https://static.news.ru/photo/e88c80d8-e9ed-11e9-8655-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vedat Xhymshiti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Партия «Самоопределения», представляющая интересы правых радикалов, набрала 25,74% голосов на парламентских выборах частично признанного Косово.

Либеральное объединение «Демократический союз Косово» получило 25,06%, свидетельствуют данные ЦИК. Фракции планировали образовать коалицию.

Демократическая партия Косова действующего президента непризнанного образования Хашима Тачи занимает третье место, её результат — 21,23%.

Ранее News.ru писал, что от победителей парламентских выборов в Косово ждут решения проблемы со стопроцентными пошлинами на товары из Сербии и перезапуска переговорного процесса. Однако из-за радикальной позиции партии-лидера Приштина может ужесточить свои требования к Белграду, а это невыгодно также и Москве.